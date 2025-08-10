В Украине появится пустыня: как изменится климат до 2050 года

Пустыня. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Часть Одесской области к середине этого века может превратиться в пустыню, а лето в Украине будет длиться более 5 месяцев.

Таким прогнозом поделилась украинский климатолог, член Национальной академии наук США Светлана Краковская в интервью на YouTube-канале «Говорит Суханов»

Как свидетельствует атлас сценариев изменения климата, созданный по заказу Укргидрометцентра, к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150-180 дней в году.

По данным исследователей, средняя температура воздуха в южных регионах Украины, то есть в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму, летом составит 28-30°С.

В Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях столбик термометра будет показывать в среднем 24-26°С.

Как отметила Светлана Краковская, такая ситуация неизбежно приведет к образованию пустыни в Одесской области.

«Как именно будет развиваться ситуация — мягче или более жестко — зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии будет использовать, как много будет выбрасываться парниковых газов», — подчеркнула климатолог.

Напомним, недавнее исследование ученых свидетельствует, что при нынешних темпах выброса углекислого газа в атмосферу уже через 3 года будет превышен предел повышения глобальной температуры на Земле до уровня 1,5 градуса Цельсия.