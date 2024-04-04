В Украине появится военный омбудсмен: за что он будет отвечать – рассказал Лубинец

Военный омбудсман – это представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны. Его первоочередная задача – это защита прав украинских военных и членов их семей.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также читайте В Украине может появиться военный омбудсмен: детали

Он пояснил, что речь идет о рассмотрении обращений и жалоб военнослужащих, оказании первичной юридической помощи, проведении проверок и расследовании выявленных нарушений. Например, нарушение права на отпуск или непредоставление социальных гарантий

"Понимаю важность и необходимость этого решения. Тем не менее, хочу отметить, что офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека занимается защитой прав военнослужащих и правоохранителей, представителей всего сектора безопасности и обороны. Замечу, что функции военного омбудсмана юридически и фактически выполняет представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны", — заметил Лубинец.

Он напомнил, что их институт – это независимый конституционный государственный орган, который действует в рамках отдельного законодательства, в частности, выполняет функции военного омбудсмана.

"Уже определяем планы и готовы работать на результат! Ведь обязанность военнослужащих – защищать государство, а обязанность государства – защищать права военнослужащих!", — подытожил омбудсмен.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Украины накануне анонсировало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.