В Украине появятся две новые "армии": глава Минцифры рассказал подробности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление в Украине "Армии роботов" и "Армия РЭБ (радиоэлектронной борьбы)".

Об этом он говорил во время прямого включения на ForbesTech-2023, передает "Интерфакс-Украина".

"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеющие масштабировать продукты", — сказал Федоров.

Кроме того, он напомнил об успехах "Армии дронов".

“Мы запустили проект “Армия дронов”. В этом году мы увеличили производство более чем в 100 раз. В Украине – одни из лучших условий в мире, чтобы развивать это направление. Например, только за один день 80 единиц вражеской техники были поражены БПЛА. Речь идет о бронированной технике, пушках и т.д.”, — рассказал Федоров.

На финансирование проектов "Армии дронов" в госбюджете-2024 предусмотрено 13 млрд. грн. до конца 2023 года и 43 млрд. грн. в 2024 году. Общая потребность ВСУ в приобретении дронов оценивается в 200 млрд. грн.

Напомним, компания "Украинская бронетехника" работает над поставкой и испытанием нескольких систем радиоэлектронной борьбы купольного типа для защиты бронеавтомобилей от вражеских дронов.

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