В Украине появятся платные дороги: уже разрабатывают 6 ключевых маршрутов

Украина готовится к запуску платных дорог. Правительство уже разработало соответствующий законопроект и приступило к анализу трафика на 6 ключевых маршрутах, чтобы определить, стоит ли внедрять платные дороги.

Что подразумевает такое нововведение, почему и когда его хотят ввести – смотрите в эксклюзиве TSN.UА.

Как пояснил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, вопрос платных дорог – это требование Европейского Союза.

"У нас наработан законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", – говорит замминистра.

Деркач отметил, что после анализа трафика будет принято решение, потому рано или поздно платные дороги все равно будут в Украине. Так что совсем скоро платить придется и за то, что ты просто передвигаешься по дороге родного города.

Больше информации – в эксклюзиве TSN.UA "УКРАИНЕ появятся ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ: под прицелом – 6 маршрутов!"

Напомним, что первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказывал, что новая редакция ДСТУ 4092:2024 не предусматривает существенных изменений в работе светофоров.

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