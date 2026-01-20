В Украине появятся Пункты незламности со спальными местами, где можно будет переночевать

Пункты незламности в Украине получают спальное оборудование для граждан / © Юлия Свириденко

В Украине запускают новые Пункты незламности, где люди смогут получить помощь, согреться и переночевать в безопасных условиях, что особенно важно во время холодов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов.

Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко 19 января.

Нововведение предполагает создание опорных пунктов, которые смогут работать более 48 часов напролет. Они будут оснащены запасами воды и электроэнергии, стабильной связью, а главное — обустроенными спальными местами, где можно будет переночевать в случае необходимости.

Пункт незламности / © Юлия Свириденко

Развертывание таких пунктов планируется с учетом численности населения в населенных пунктах, а при необходимости количество спальных мест можно будет увеличить.

По состоянию на сегодняшний день по всей стране работает 10 676 Пунктов незламности, которыми уже воспользовались более 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи пунктов готовы к открытию в случае необходимости.

Новые опорные Пункты незламности станут важной поддержкой для украинцев, обеспечивая не только помощь и зарядку устройств, но возможность переночевать в комфортных условиях во время чрезвычайных ситуаций, отметила Свириденко.

