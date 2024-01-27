В Украине появятся сертификаты военнообязанных: кому и зачем будут выдаваться

Арахамия утверждает, что новый документ позволит государству лучше понимать объем мобилизационного ресурса.

В Украине введут сертификаты военнообязанных для граждан мобилизационного возраста, который начинается с 27 лет и заканчивается после 60.

Об этом сообщил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия во время организованной в рамках проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group панельной дискуссии "2024: сценарии для страны", информирует LB.ua.

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По его словам, сначала власти думали о сертификатах военнообязанных для каждого человека призывного возраста, но потом решили сделать их только для украинцев мобилизационного возраста (сейчас это 27-60 лет).

"Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс", — пояснил Арахамия.

Он надеется, что новая модель заработает через четыре месяца.

Кроме того, Арахамия выступил за так называемую смарт-мобилизацию: чтобы во время мобилизации учитывали все военнообязанные навыки, образование, профессию в гражданской жизни.

"Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", – подытожил он.

Напомним, 16 января Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале этого года.

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