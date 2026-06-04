В Украине поймали серийного маньяка, о котором знают 20 лет

В Хмельницкой области в очередной раз поймали одного и того же 50-летнего педофила, который охотился за детьми. / © ТСН

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На Хмельнитчине в очередной раз задержали одного и того же мужчину, который, по данным источников ТСН.ua, находился в поле зрения правоохранителей около 20 лет, трижды привлекался к уголовной ответственности и вновь шел на новое сексуальное преступление в отношении детей.

Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов на своей странице в соцсети сообщил об этом рецидивисте следующее: «На Хмельнитчине полицейские задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении детей. Уже трижды полицейские привлекали его к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних, суд назначал наказание».

И продолжил: «Но человек выходит на свободу и снова совершает насилие. И полицейские снова тратят ресурсы, чтобы получить доказательства его отвратительной деятельности и в очередной раз отправить за решетку. Усилия полиции направлены на то, чтобы не допустить самого страшного. Как только мы отследили его агрессивное поведение — в интернете, где он действовал через телеграмм-канал и анонимные аккаунты, — все, он задержан».

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По словам Небытова, этот злоумышленник использовал кибергруминг.

«Налаживал в сети доверительные отношения с подростками путем манипуляций эмоциональным состоянием ребенка, проблемами в семье. Притворялся заботливым взрослым, предлагал деньги и подарки — чтобы склонить к отправке интимных фото и видео или сексуальным контактам», — сообщил Небытов.

Момент задержания подозреваемого в Хмельницком. Фото: ГУНП в Хмельницкой области.

По данным Небытова, только с начала года подразделения миграционной полиции разоблачили 71 человек за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей — от принуждения к созданию детской порнографии, развращения до изнасилованиям.

«Но следует понимать: эти преступления — следствие более глубокой общественной проблемы. Она начинается, когда взрослые теряют контакт с детьми, игнорируют их потребности и переживания. Собственным безразличием разрушают то, что должны защищать. Несмотря на все предпринятые меры, мы видим, что человек на путь исправления не стал. И, очевидно, не станет. Наверное, нам нужна совсем другая система наказания за сексуальные преступления в отношении детей и детскую порнографию. Потому что имеющиеся сегодня санкции не дают результата, а это значит, что дети недостаточно защищены законом», — резюмировал заместитель главы Нацполиции.

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