В Украине правительство хочет вернуть на телевидение и в медиа русский язык — законопроект

В Украине правительство внесло в Верховную Раду законопроект №10288, который должен защитить язык нацменьшинств и ускорить путь евроинтеграции нашего государства. Однако отдельные положения документа могут значительно ухудшить функционирование украинского языка в некоторых сферах.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Да, в соцсетях разгорелся новый скандал, связанный с языком. Пользователи публикуют сообщения о том, что законопроект, безусловно, защитит права национальных меньшинств, однако внесет и существенные изменения в некоторые сферы общественной жизни на территории Украины.

“По поводу европейской интеграции правительство внесло в Верховную Раду законопроект №10288, направленный якобы на защиту национальных меньшинств. Однако наряду с положениями, действительно защищающими права меньшинств, законопроект содержит изменения в законы о языке, образовании, медиа, издательском деле, которые сужают применение украинского языка и разрушают механизмы его защиты. И, что самое опасное, позволяют после 5-летнего переходного периода масштабную русификацию телевидения, радиовещания, аудио- и видеорекламы, книгоиздания и других отраслей”, — написала в соцсети заместитель директора по научной работе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские" Татьяна Шептицкая.

Как отреагировал Уполномоченный по защите языка

По его словам, если за законопроект в таком виде проголосуют депутаты, то будут нивелированы нормы относительно обязательной доли книг на государственном языке для издателей и книгораспространителей. Также существенно снизится присутствие государственного языка на телевидении и радио из-за изменений в определении украиноязычной программы и распространении преференций, предусмотренных для языков коренных народов, на все без исключения языки национальных меньшинств.

"Кроме того, предложенная отсрочка действия упомянутых положений для русского языка на 5 лет после отмены военного положения не является адекватным предохранителем от срущивания", — подчеркнул Тарас Кремень.

Он также подчеркнул, что в этом законопроекте существенно ослаблены гарантии прав представителей национальных меньшинств на обучение на государственном языке в учебных заведениях.

“Отдельно следует указать на нецелесообразность изменений в законодательство о медиа, поскольку Украина в координации с ЕС приняла прогрессивный закон, подтвердивший выполнение одного из главных критериев на пути к членству в европейской семье. Призываю Верховную Раду Украины доработать внесенный законопроект еще до рассмотрения в первом чтении, учесть решение Конституционного Суда Украины, позицию Уполномоченного по защите государственного языка, а также положительный европейский опыт, в частности, балтийских стран”, — отметил языковой омбудсмен.

Напомним, что на временно оккупированные территории продолжают прибывать российские учителя.

Читайте также: