В Украине правоохранители массово открывают уголовные производства о подделке COVID-документов

65 фактов были зарегистрированы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

В Украине на прошлой неделе открыли 80 уголовных производств по факту подделки COVID-документов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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"В течение прошлой недели полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов. Изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий", — рассказали в МВД Украины.

С 80 открытых уголовных производств, 65 фактов были зарегистрированы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

"Всего с начала года открыто более 800 производств по аналогичным фактам. Больше всего — на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах люди получили сообщение о подозрении", — добавили в МВД Украины.

Напомним, что в Украине "умельцы" создали фейковый аналог правительственного приложения "Дія". С его помощью несовершеннолетние покупают алкогольные напитки, а другие — подделывают сертификаты о вакцинации.

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