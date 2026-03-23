Украинский язык (иллюстративный фото) / © Freepik

Реклама

Штрафы за нарушение языкового закона слишком малы и не мотивируют нарушителей к изменениям.

Такое мнение высказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эфире шоу Янины Соколовой.

Какие штрафы за нарушение языкового закона

Омбудсмен, занимающая этот пост с июля 2025 года, отметила, что нынешние суммы взысканий не всегда эффективны для системных нарушителей. По ее словам, если для кого достаточно предупреждения, то для других штрафы в размере 3400 или 5800 гривен не являются весомым аргументом для соблюдения закона.

Реклама

«Мы считаем, если не работает превенция тех штрафов, которые на сегодняшний момент есть, то нужно идти на повышение. Я думаю, мы должны достичь какой-то серьезной точки, которая станет неотвратимой и люди будут законопослушными», — заявила Елена Ивановская.

Из-за неэффективности текущих санкций языковая омбудсменка инициирует изменения в законодательство. Предложение предусматривает увеличение штрафов для ответственных юридических лиц в два-три раза. Ивановская подчеркнула, что хотя начальная миссия закона была просветительской и поощрительной, практика показывает потребность в более строгих мерах для тех, кто сознательно игнорирует языковые нормы.

Статистика нарушений 2025 года

На встрече озвучили официальные цифры: за 2025 год за нарушение языкового закона было выписано 95 штрафов. Общая сумма составила около 369 тысяч гривен. Распределение штрафов по суммам выглядит так:

15 штрафов по 1700 грн.;

64 штрафа по 3400 грн;

4 штрафа по 5100 грн;

11 штрафов по 8500 грн.;

1 штраф в размере 11 900 грн.

Ведущая Янина Соколова отметила, что количество штрафов в 2025 году выросло на 26% по сравнению с 2024 годом. Она связала это с повышением требовательности украинцев к защите своих языковых прав.

Реклама

В эфире также упомянули резонансный случай с дочерью уполномоченной, публиковавшей сообщения в соцсетях на русском языке. Елена Ивановская рассказала, что обсуждала эту ситуацию с ребёнком.

На аргумент дочери о том, что ее не будут читать русскоязычные друзья, омбудсмен ответила: «Следует становиться такой интересной, чтобы тебя читали и обсуждали на украинском».

По словам Ивановской, они нашли консенсус в этом вопросе, и уровень сознания молодежи постепенно растет.

Реклама

