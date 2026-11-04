В Украине предлагают новую памятную дату: кому ее посвятят

День стойкости ВПЛ в Украине / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В Верховной Раде инициировали учреждение новой памятной даты — Дня стойкости внутренне перемещенных лиц, который предлагают ежегодно отмечать 20 октября.

Об этом говорится в законопроекте Верховной Рады №16212, который появился на сайте парламента.

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В Раде хотят ввести День стойкости внутренне перемещенных лиц

Авторами инициативы, зарегистрированной 3 ноября 2026, выступила группа народных депутатов из «Слуги народа». Замысел нардепов состоит во введении отдельной календарной даты для общественного чествования стойкости и выдержки украинцев, которые покинули свои дома, спасаясь от войны и других угроз.

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Дата 20 октября была выбрана неслучайно: именно в этот день в 2014 году украинский парламент принял базовый закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», который заложил юридическую основу для статуса переселенцев и прописал для них специальные гарантии защиты.

Как отмечают инициаторы документа, выбранный день имеет как юридическое, так и глубокое символическое значение, поскольку связывает уважение к человеческой стойкости с развитием государственных механизмов опеки.

Основание такого дня имеет целью фокусировать внимание общества на судьбах сограждан, которые из-за потери жилья оказались в сложных обстоятельствах, но в то же время продолжают работать, растить детей, развивать общины и оставаться активными участниками общественной жизни.

Пока что проект постановления передали на рассмотрение руководству Верховной Рады. Чтобы решение вступило в силу и официально закрепило новый праздник, народные избранники должны поддержать документ во время голосования в сессионном зале.

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В то же время законопроект сосредотачивается прежде всего на введении отдельного дня чествования внутренне перемещенных лиц и пока не предусматривает конкретных мер, направленных на улучшение их материального положения.

В пояснительной записке упоминаются проблемы с обеспечением ВПЛ жильем и необходимость привлечения внимания к поиску жилищных решений.

В документе не детализировали возможные механизмы практической поддержки переселенцев, в частности обеспечение жильем, компенсации расходов на аренду, упрощение механизмов получения выплат или предоставления дополнительной финансовой помощи.

Вместо этого предлагают следующее:

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установить ежегодный День стойкости ВПЛ 20 октября;

рекомендовать Кабмину разработать план мер по его празднованию;

проводить круглые столы, встречи и общественные обсуждения;

организовывать культурно-просветительские и информационные мероприятия;

обеспечить информационное освещение этой даты.

По состоянию на 4 ноября 2026 документ находится на рассмотрении Комитета.

Праздники и памятные даты: последние новости

Напомним, в ноябре 2026 года в Украине будут отмечать ряд профессиональных праздников, государственных памятных дат и международных дней. Последний месяц осени насчитывает 30 календарных дней, из которых предусмотрен 21 рабочий день и 9 выходных.

Дополнительные выходные в этом месяце не предусмотрены, поскольку в ноябре нет государственных праздников.

В течение месяца будут чередоваться даты, посвященные разным сферам общественной жизни — обороне, культуре, образованию и аграрному сектору. Среди них День работника социальной сферы, День железнодорожника, День десантно-штурмовых войск ВСУ, День работников сельского хозяйства, Международный день студента, День сержанта ВСУ, День Достоинства и Свободы, День памяти жертв голодоморов и другие важные события.

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