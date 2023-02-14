В Украине предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая: проект закона уже в Раде

В Украине предлагают отменить празднование 8 марта и 1 мая. В то же время депутаты предлагают установить выходные дни 25 февраля и 9 марта. Также предлагается на официальном уровне признать "День матери" и праздновать его во второе воскресенье мая.

Об этом говорится в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Так, вместо 8 марта хотят праздновать 25 февраля – в День украинской женщины (День украинки), приуроченного ко дню рождения Леси Украинки.

Вместо 1 мая выходным днем предлагают сделать 9 марта – в день рождения Тараса Шевченко.

Также читайте Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине: устраивает концерт в Лужниках

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля — Леси Украинки, а именно 25 февраля. В марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", — пояснили авторы законопроекта.

Напомним, что православная церковь Украины в мае 2023 года на Архиерейском Соборе рассмотрит возможность перехода на новый календарь, как это сделала Украинская греко-католическая церковь. Календарную реформу в церквях будут внедрять постепенно.

Рождество в новую дату, а Пасха по старинке: с тех пор подействует новый календарь украинских греко-католиков

Читайте также: