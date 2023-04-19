В Украине предлагают перейти на 12-летнюю систему школьного образования уже в 2024 году: зачем это нужно

Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования уже в следующем году.

Для решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за COVID-19 и войны, могло бы стать введение 12-летней системы образования.

Такое мнение высказал глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, передает "Укринформ".

По его мнению, вводить "12-летку" можно уже с 2024 года.

"У нас есть реформа НУШ (Новая украинская школа. – Ред.), и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году. И это решит все наши вопросы", – говорит Гурак.

По его словам, 12-летнее обучение в школе поможет сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учесть все пропущенные занятия (из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии, отсутствия интернета), учесть переходный период на каждом уровне. Также это поможет подготовиться к 2027 году, когда должно состояться полноценное введение профильной старшей школы.

Глава ГСКОУ призвал представителей украинской власти поговорить с международными донорами, которые могут предоставить финансирование образовательной системе Украины, чтобы поддержать один год введения 12-летней системы.

Ранее новый министр науки и образования Украины Оксен Лисовый заявил, что в Украине могут сократить количество предметов в школе. Также он назвал, какие срочные изменения нужны в украинском образовании.

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