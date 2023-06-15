В Украине предлагают повысить ответственность за нарушение ПДД с детьми

Водителям грозит штраф в 1000 гривен или общественные работы.

В Украине предлагается повысить штрафы за нарушение правил ПДД с привлечением детей. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду.

Документ появился на сайте ВР.

Как отмечается, автор законопроекта предлагает повысить штрафы для тех украинцев, которые нарушают ПДД, находясь в автомобиле с малолетними или несовершеннолетними детьми.

Такие нарушения могут предусматривать штраф в размере около 850 гривен или общественных работ на срок от 20 до 40 часов.

Такими нововведениями предлагается дополнить статью 127 Кодекса об административных правонарушениях. Комитет молодежи и спорта уже рекомендовал принять за основу документ.

В то же время там добавили, что гибель в ДТП наиболее распространенной причиной смерти детей 5-14 лет и молодежи 15-29 лет.

Напомним, что возле блокпоста на выезде из Киева работница правоохранительного органа сбила военного.

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