В Украине предлагают разрешить продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта: что говорит Кабмин

На сайте Кабинета министров появилась петиция о безрецептурной продаже средств экстренной контрацепции. Ее подписали более 25 тысяч украинцев.

Что говорят инициаторы петиции

"Препараты экстренной контрацепции безопасны и эффективны в предотвращении беременности, а также помогают пострадавшим от изнасилования женщинам. Они наиболее эффективны в течение первых 12 часов после полового акта, а дальше их действенность снижается", – пишет автор петиции Анна Туманян.

По ее словам, препятствия в доступе к средствам экстренной контрацепции приводят к увеличению количества абортов и рождению нежелательных детей. В то же время во многих развитых странах эти препараты можно свободно приобрести в аптеке без рецепта.

Ответ премьера

В ответ премьер Денис Шмигаль поручил Минздраву дополнительно изучить вопрос обеспечения безрецептурных продаж таких препаратов.

"Минздрав не отрицает пересмотр правового статуса (категории отпуска), а именно перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, с введением определенных ограничений их отпуска по возрасту пациентов путем внесения соответствующих изменений в регистрационные материалы", – отметил Шмыгаль.

Постоянное использование средств экстренной контрацепции опасно для здоровья

Заметим, что, по данным "Интерфакс-Украина", среднемесячные объемы продаж одного из препаратов для экстренной контрацепции за 1,5 года войны выросли на 20%.

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В комментарии этому изданию заведующая акушерским отделением медцентра "Лелека" Лариса Захурдаева предупредила, что постоянное использование этого метода контрацепции неприемлемо.

Однако уточнила, что во время войны нужно сохранить безрецептурный доступ к экстренной контрацепции "в условиях ограниченного доступа к медицинской помощи, высокого риска насилия во время военных действий, внутренней и внешней миграции".

Онкогинеколог Елена Самохвалова также предупредила о рисках частого употребления препаратов экстренной контрацепции.

Ранее на сайте президента зарегистрировали петицию инициативой ввести обязательный курс полового воспитания в школах.

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