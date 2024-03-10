В Украине предлагают в два раза поднять зарплату военнослужащим: кто может получить выплаты

Во время поездок на фронт к Горбенку неоднократно обращались военные с просьбой поднять боевые выплаты.

В Украине есть возможность вдвое поднять зарплату военнослужащим, которые находятся на передовых позициях фронта.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Как отмечается, во время поездок на фронт в Горбенко неоднократно обращались военные с просьбой поднять боевые выплаты.

"Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно. И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать" ", — отметил Руслан Горбенко.

По его словам, найти средства в бюджете на такую индексацию возможно на средства увольнения из рядов ВСУ тех, кто не мотивирован воевать — то есть так называемых отказников.

"Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну", — резюмировал Руслан Горбенко.

Напомним, что Владимир Зеленский инициировал значительное повышение заработной платы некоторым находящимся на фронте украинским военным — речь идет о 200 тысячах гривен.

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