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- Украина
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В Украине предлагают ввести четырёхдневную рабочую неделю: что известно
В Украине активно собирают подписи за сокращение рабочей недели до 32 часов без уменьшения зарплат.
На сайте Кабинета министров набирает поддержку петиция с предложением перейти на четырёхдневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа, но с сохранением прежнего уровня заработной платы.
Авторы этой идеи убеждены, что дополнительный выходной позволит людям лучше отдыхать в условиях постоянного военного стресса, убережет от выгорания на работе, повысит эффективность труда и приблизит украинские трудовые нормы к европейским.
В связи с этим Кабмин призывают внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс и начать реформу.
По состоянию на 21:00 28 августа петицию поддержали 16 874 человека из необходимых 25 000. До окончания сбора подписей осталось 35 дней.
Инициатор обращения призывает внести поправки в Трудовой кодекс и ввести для компаний всех форм собственности максимум четыре рабочих дня в неделю с сохранением полной заработной платы.
Предлагается начать внедрение реформы с государственного пилотного проекта в отдельных отраслях, коммунальных и частных организациях, а впоследствии распространить такую практику на всю страну.
Среди аргументов в пользу этой инициативы отмечают повышение эффективности сотрудников, сокращение числа отпусков по болезни и из-за выгорания, гармонизацию личной жизни и работы, а также сохранение кадрового потенциала страны.
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