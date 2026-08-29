В Украине предлагают ввести четырёхдневную рабочую неделю: что известно

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На сайте Кабинета министров набирает поддержку петиция с предложением перейти на четырёхдневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа, но с сохранением прежнего уровня заработной платы.

Авторы этой идеи убеждены, что дополнительный выходной позволит людям лучше отдыхать в условиях постоянного военного стресса, убережет от выгорания на работе, повысит эффективность труда и приблизит украинские трудовые нормы к европейским.

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В связи с этим Кабмин призывают внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс и начать реформу.

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По состоянию на 21:00 28 августа петицию поддержали 16 874 человека из необходимых 25 000. До окончания сбора подписей осталось 35 дней.

Инициатор обращения призывает внести поправки в Трудовой кодекс и ввести для компаний всех форм собственности максимум четыре рабочих дня в неделю с сохранением полной заработной платы.

Предлагается начать внедрение реформы с государственного пилотного проекта в отдельных отраслях, коммунальных и частных организациях, а впоследствии распространить такую практику на всю страну.

Среди аргументов в пользу этой инициативы отмечают повышение эффективности сотрудников, сокращение числа отпусков по болезни и из-за выгорания, гармонизацию личной жизни и работы, а также сохранение кадрового потенциала страны.

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