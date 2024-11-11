В Украине предлагают запретить разводить животных: что известно

Украинцев хотят штрафовать за разведение домашних животных во время войны.
В Украине во время войны предлагается запретить разводить и продавать домашних животных. За нарушение хотят наказывать штрафом в размере от 8500 до 68 тысяч гривен.
Об этом идет речь на сайте электронных петиций Кабинета министров.
Петиция появилась на сайте Кабмина 31 октября 2024 года и на 11 ноября набрала только 702 голоса из 25 000 необходимых. Автор петиции предлагает запретить разводить животных во время войны и в течение 5 лет после окончания особого периода.
"Запрет разведения и продажи домашних животных на период военного времени и в течение 5-ти лет после окончания военного времени, установление ответственности за нарушение запрета на разведение — штраф от 8500 до 68000 гривен", — говорится в тексте петиции.
Кстати, похожую петицию опубликовали также в июне 2022 года. Она не набрала нужное количество голосов украинцев. Тогда за нее проголосовали более 4 тысяч. человек из 25 000 необходимых.
В то же время, на фоне этой информации в соцсетях распространяют фейки, которые якобы украинцам хотят запретить содержать в личном хозяйстве сельскохозяйственных животных. Заметим, что о подобных законопроектах или петициях пока ничего неизвестно.
Напомним, что на сайте президента появились три петиции, в которых украинцы просят отменить решение о выплате 1000 грн социальной помощи.
Читайте также:
- В Раде предложили не наказывать взрослых за порно: внесен новый законопроект
- Новый скандал из-за дров: люди возмущены из-за "закона о трех ветках"
- Скандальный закон о дровах: подпишет ли документ Зеленский – в ОП объяснили