В Украине предлагают запретить риелторов и агентства недвижимости: что известно

В Украине предлагают запретить риелторов / © iStock

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В Украине зарегистрирована петиция с требованием полностью запретить работу риелторов на законодательном уровне. Пока это исключительно общественная инициатива — никаких соответствующих законопроектов в парламенте нет. Люди апеллируют к тому, что посредничество на рынке жилья не приносит участникам сделок реальной пользы, а принуждает людей доплачивать за услуги, которых часто нет.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Кабмина.

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В Украине предлагают полностью запретить деятельность риелторов и агентств недвижимости

Чтобы документ попал на рассмотрение правительства, он должен собрать 25 тысяч подписей граждан. Автор петиции №41/010590-26эп убежден, что деятельность риелторов не приносит украинцам пользы, поскольку заставляет их переплачивать, способствует развитию теневых схем и создает искусственные барьеры для прямой коммуникации между собственниками и покупателями или арендаторами.

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Среди главных аргументов инициатора — теневой компонент рынка.

«В сфере риелторских услуг широко распространены неофициальные и полулегальные операции с недвижимостью, сокрытие реальных доходов, уклонение от уплаты налогов и навязывание услуг, не имеющих юридической ценности», — говорится в петиции.

Также автор петиции отмечает, что документы, которые агентства заключают с клиентами, не обеспечивают никакой юридической защиты и не имеют веса в случае возникновения споров.

Все реальные правовые последствия возникают только после нотариального оформления, а риелторские документы не имеют значения в случае конфликтов между арендодателем, арендатором, продавцом или покупателем.

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В петиции говорится, что риелторы не несут юридической ответственности, не гарантируют безопасности сделок, не влияют на законность операций и фактически не выполняют функций, оправдывающих взыскание значительных комиссий.

В петиции жалуются на искусственное завышение цен на услуги, монополизацию рынка и создание барьеров в коммуникации с собственниками жилья. Из-за обилия посредников рынок недвижимости становится менее прозрачным, а покупатели и арендаторы вынуждены переплачивать.

«Учитывая отсутствие юридической пользы от риелторских услуг, распространенные теневые схемы, массовое уклонение от налогообложения, навязывание услуг и искусственное вмешательство в рынок недвижимости, а также негативное влияние на стоимость жилья, прошу рассмотреть вопрос о запрещении риелторской деятельности на законодательном уровне», — резюмирует.

Цены на аренду жилья в Киеве и Львове

Напомним, аренда жилья в Киеве остается одной из самых дорогих в Украине, хотя по стоимости однокомнатных квартир столицу уже опережают Львов и Ужгород. Спрос на запад страны обусловлен безопасностью и миграцией, в то время как в Киеве растет предложение.

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Аренда однокомнатного жилья занимает около 53% средней зарплаты киевлянина, двухкомнатного (29 000 грн) — 80%, а трехкомнатного (45 000 грн) — 124%.

Цены по районам существенно отличаются: самым дорогим является Печерский со средней ценой 38 300 грн за однокомнатную квартиру, а дальше идут Шевченковский — 27 000 грн, Голосеевский и Подольский — по 23 000 грн. Дешевле всего арендовать жилье в Деснянском районе — 10 000 грн. При этом бюджетные варианты в отдаленных районах или в старом фонде стартуют от 6500 грн в месяц.

Кроме долгосрочной аренды в столице сохраняется высокий спрос на посуточное жилье. Эконом-варианты стоят от 350 грн в сутки, в то время как современные квартиры в центре — от 1,5–2 тысяч гривен, а апартаменты бизнес- и премиум-класса обходятся значительно дороже.

Львов вместе с Ужгородом возглавляет рейтинг самых дорогих городов Украины для аренды жилья, опережая Киев. По состоянию на начало августа 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн, 2-комнатной — 27 000 грн, а 3-комнатной — 31 500 грн. Высокие цены обусловлены фактором безопасности, миграцией, релокацией бизнеса, высоким спросом и ограниченным предложением.

Поэтому аренда однокомнатного жилья «съедает» около 69% средней зарплаты львовянина, двухкомнатного — 83%, а трехкомнатного — 97%.

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