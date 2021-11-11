В Украине предлагают запретить въезд гражданам России: петиция набрала необходимое количество голосов

Украинцы за рекордно короткий срок собрали более 25 тысяч голосов за запрет въезда гражданам РФ.

Петицию, предлагающую ограничить российским гражданам въезд на территорию Украины, поддержали необходимые для рассмотрения 25 тысяч человек.

На вечер 11 ноября на сайте Офиса президента петиция набрала 25 339 голосов.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", — говорится в тексте петиции.

Отметим, что столь необходимое количество голосов за такую инициативу удалось собрать довольно быстро — за восемь дней. Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть эту петицию.

Напомним, что Владимир Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине. Глава государства направил обращение на рассмотрение премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и секретарю СНБО Данилову.

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