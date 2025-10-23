В Украине предлагают зарплаты более 70 тысяч: кого ищут и где платят больше

Работодатели готовы платить более 70 тыс. грн - где найти такие вакансии в 2025 году / © Credits

Высокие заработки в Украине традиционно демонстрируют IT-специалисты — в среднем более 56 тыс. грн, а также руководители банковских отделений, которые получают около 58 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает budni.robota.

Основные центры сосредоточения высокооплачиваемых вакансий — Киевская, Львовская и Днепропетровская области, которые остаются ключевыми центрами бизнес-активности страны.

Топ отраслей и профессий по уровню оплаты

По данным профильного портала по поиску работы, в большинстве отраслей компании вынуждены повышать ставки, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов.

IT-сектор остается лидером — средняя зарплата в ІІІ квартале 2025 года составляет 56 085 грн, а Software Engineers получают до 79 919 грн.

Банковская сфера — вторая по уровню оплаты: средняя зарплата 32 397 грн, руководители отделений — более 58 000 грн.

В производстве средняя оплата — 24 251 грн, в АПК — 26 809 грн.

Интересное исключение — фармацевтическая отрасль, где IT-специалисты зарабатывают в среднем 71 700 грн, что даже превышает типичные показатели в IT.

Профессии с высокими зарплатами

руководитель банковского отделения — 58 190 грн;

торговый представитель — 34 320 грн;

финансовый консультант — 34 165 грн;

PR-специалист — 33 022 грн;

водитель — 31 569 грн.

Кто получает меньше всего

Несмотря на общий рост, ряд профессий остается низкооплачиваемым.

Кассиры — около 17 540 грн;

Грузчики — от 18 100 до 18 340 грн;

Горничные в HoReCa — около 16 339 грн.

Специалисты этих направлений востребованы, однако из-за низких требований к квалификации уровень оплаты остается минимальным.

Региональное распределение

Больше всего вакансий с конкурентными зарплатами сосредоточено в:

Киевской области — 43,3% всех объявлений;

Львовской области — 8,6%;

Днепропетровской области — 8,5%.

Остальные регионы постепенно активизируются благодаря релокации предприятий и развитию дистанционной занятости.

Несмотря на то, что зарплаты растут не такими темпами, как ожидают кандидаты, рынок демонстрирует стабильное повышение, особенно там, где работодатели предлагают мотивацию, развитие и доверие.

Напомним, абсолютным рекордсменом по росту числа отзывов стала вакансия няни в категории «Работа за границей». Вакансии нянь, риелторов и работников за рубежом в последнее время интересуют украинцев все больше.