В Украине предлагают зарплаты более 70 тысяч: кого ищут и где платят больше
В Украине сохраняется стабильная тенденция роста оплаты труда, особенно в сферах с высоким спросом на кадры.
Высокие заработки в Украине традиционно демонстрируют IT-специалисты — в среднем более 56 тыс. грн, а также руководители банковских отделений, которые получают около 58 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщает budni.robota.
Основные центры сосредоточения высокооплачиваемых вакансий — Киевская, Львовская и Днепропетровская области, которые остаются ключевыми центрами бизнес-активности страны.
Топ отраслей и профессий по уровню оплаты
По данным профильного портала по поиску работы, в большинстве отраслей компании вынуждены повышать ставки, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов.
IT-сектор остается лидером — средняя зарплата в ІІІ квартале 2025 года составляет 56 085 грн, а Software Engineers получают до 79 919 грн.
Банковская сфера — вторая по уровню оплаты: средняя зарплата 32 397 грн, руководители отделений — более 58 000 грн.
В производстве средняя оплата — 24 251 грн, в АПК — 26 809 грн.
Интересное исключение — фармацевтическая отрасль, где IT-специалисты зарабатывают в среднем 71 700 грн, что даже превышает типичные показатели в IT.
Профессии с высокими зарплатами
руководитель банковского отделения — 58 190 грн;
торговый представитель — 34 320 грн;
финансовый консультант — 34 165 грн;
PR-специалист — 33 022 грн;
водитель — 31 569 грн.
Кто получает меньше всего
Несмотря на общий рост, ряд профессий остается низкооплачиваемым.
Кассиры — около 17 540 грн;
Грузчики — от 18 100 до 18 340 грн;
Горничные в HoReCa — около 16 339 грн.
Специалисты этих направлений востребованы, однако из-за низких требований к квалификации уровень оплаты остается минимальным.
Региональное распределение
Больше всего вакансий с конкурентными зарплатами сосредоточено в:
Киевской области — 43,3% всех объявлений;
Львовской области — 8,6%;
Днепропетровской области — 8,5%.
Остальные регионы постепенно активизируются благодаря релокации предприятий и развитию дистанционной занятости.
Несмотря на то, что зарплаты растут не такими темпами, как ожидают кандидаты, рынок демонстрирует стабильное повышение, особенно там, где работодатели предлагают мотивацию, развитие и доверие.
Напомним, абсолютным рекордсменом по росту числа отзывов стала вакансия няни в категории «Работа за границей». Вакансии нянь, риелторов и работников за рубежом в последнее время интересуют украинцев все больше.