В Украине представили многоцелевой морской дрон MOBIDIK: чем он уникален (видео)

Морской дрон MOBIDIK / © скриншот с видео

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В Украине представили многоцелевой морской дрон MOBIDIK.

Об этом сообщил руководитель предприятия «Аварид» в комментарии «Милитарному».

Разработка компании «Аварид» может запускать ударные БПЛА и дроны-перехватчики, нести ракеты Р-73 или AIM-9, крупнокалиберный пулемет Browning M2, а также боевую часть весом 300 кг.

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Беспилотник получил шесть различных модификаций — для создания морского рубежа ПВО, ударов по кораблям и прибрежным объектам, запуску дальнобойных реактивных дронов и атак на портовую инфраструктуру.

MOBIDIK способен работать до 120 часов, преодолевать до 1400 км и развивать скорость до 65 км/ч.

Разработчик уже переходит к кодификации и серийному производству.

Напомним, США впервые опробовали украинские беспилотные надводные аппараты класса Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет о дронах, которые Украина применяла против российского Черноморского флота.

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