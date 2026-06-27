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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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69
Время на прочтение
1 мин

В Украине представили многоцелевой морской дрон MOBIDIK: чем он уникален (видео)

MOBIDIK может оснащаться дальнобойными дронами класса middle strike и ракета-дроном.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Морской дрон MOBIDIK

Морской дрон MOBIDIK / © скриншот с видео

В Украине представили многоцелевой морской дрон MOBIDIK.

Об этом сообщил руководитель предприятия «Аварид» в комментарии «Милитарному».

Разработка компании «Аварид» может запускать ударные БПЛА и дроны-перехватчики, нести ракеты Р-73 или AIM-9, крупнокалиберный пулемет Browning M2, а также боевую часть весом 300 кг.

Беспилотник получил шесть различных модификаций — для создания морского рубежа ПВО, ударов по кораблям и прибрежным объектам, запуску дальнобойных реактивных дронов и атак на портовую инфраструктуру.

MOBIDIK способен работать до 120 часов, преодолевать до 1400 км и развивать скорость до 65 км/ч.

Разработчик уже переходит к кодификации и серийному производству.

Напомним, США впервые опробовали украинские беспилотные надводные аппараты класса Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет о дронах, которые Украина применяла против российского Черноморского флота.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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