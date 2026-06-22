В Украине предупредили о непогоде: где ожидаются дожди, град и шквалы

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В ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погоды. Уже за час и до конца 22 июня в западных и северных областях прогнозируют грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

23 июня непогода распространится на юг, большинство западных и центральных регионов. Кое-где возможны град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

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Синоптики объявили И уровень опасности желтый.

Из-за таких погодных условий возможны перебои в работе коммунальных служб, энергетики, а также усложнение движения транспорта.

Напомним, пока Лондон страдает от жары до +35°C, в Украину заходит холодный атмосферный фронт с грозами. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра, местами возможны ливни и град. Температура снизится, особенно в западных и северных регионах, а жара уступит более прохладной и неустойчивой погоде.

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