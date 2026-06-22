- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине предупредили о непогоде: где ожидаются дожди, град и шквалы
Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.
В ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погоды. Уже за час и до конца 22 июня в западных и северных областях прогнозируют грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
23 июня непогода распространится на юг, большинство западных и центральных регионов. Кое-где возможны град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.
Синоптики объявили И уровень опасности желтый.
Из-за таких погодных условий возможны перебои в работе коммунальных служб, энергетики, а также усложнение движения транспорта.
Напомним, пока Лондон страдает от жары до +35°C, в Украину заходит холодный атмосферный фронт с грозами. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра, местами возможны ливни и град. Температура снизится, особенно в западных и северных регионах, а жара уступит более прохладной и неустойчивой погоде.