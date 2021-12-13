В Украине предупредили о снегопадах и сходе лавин: где и когда испортится погода

В Украине предупредили о снегопадах и сходе лавин: где и когда испортится погода

Снежить и заливать будет практически всю территорию страны.

В Украине 13 декабря предупредили об ухудшении погодных условий. Из-за сильных снегопадов возможны сходы снежных лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Так, из-за снегопадов в горах Львовской области, а также в высокогорьях Ива-Франковской и Закарпатской областей возможны схождения снежных лавин. Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности.

Отметим, что непогода ожидается и в других регионах нашей страны. В западной части прогнозируются снегопады, местами — снег с дождем, температура воздуха — от ноля до минус четырех. В северной части — снег с дождем, воздух прогреется до четырех градусов.

В центральной части — местами сухо, местами — ожидается дождь, воздух прогреется до пяти градусов. Солнечно и тепло будет на востоке — там воздух тоже прогреется до четырех градусов. Однако теплее всего будет на юге — столбик термометра поднимется до 10 градусов, при этом прогнозируется дождь.

Напомним, что весь день в Киеве будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и снег.

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