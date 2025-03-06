В Украине придумали новое название для американо: соцсети разразились спорами

На фоне последних событий с США некоторые украинцы начали отказываться от всего американского. Одним из примеров стал новый тренд в кафе — замена названия "американо" на "украиниано".

Об этом сообщил Telegraf.

В сети распространяется видео из украинской кофейни, где женщина заказывает "украиниано" вместо американо. На записи бариста спокойно реагирует на новое название и уточняет, нужно ли добавить молоко.

Автор ролика спросила у подписчиков, с чем они пьют "украиниано", что вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. В то же время, не все поддержали такую инициативу — часть пользователей считает переименование лишним.

Раньше мы сообщали, почему кофе вызывает сонливость.

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