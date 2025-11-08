- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 492
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине применены аварийные отключения из-за атаки на энергосистему: что сейчас известно
Вследствие ночной атаки на энергообъекты действуют графики отключений.
Вследствие ночной массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты в Украине в нескольких регионах применены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В сообщении говорится о том, что, в некоторых регионах продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Гражданам советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в очередной раз Россия атаковала города Украины, есть много пострадавших, погибших.