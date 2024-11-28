В Украине применили экстренные отключения света: что будет с графиками 28 ноября

РФ атакует Украину
В четверг, 29 ноября, в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света из-за массированной атаки на объекты энергетики.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
"В связи с объявлением воздушной тревоги применены аварийные отключения", – сообщили в компании.
В ДТЭК также подтвердили применение экстренных отключений света
"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света", — отметили в ДТЭК.
Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.
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