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В Украине применили экстренные отключения света: что будет с графиками 28 ноября

В Украине применили экстренные отключения света: что будет с графиками 28 ноября

Отключение света.

РФ атакует Украину

В четверг, 29 ноября, в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света из-за массированной атаки на объекты энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"В связи с объявлением воздушной тревоги применены аварийные отключения", – сообщили в компании.

В ДТЭК также подтвердили применение экстренных отключений света

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света", — отметили в ДТЭК.

Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.

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