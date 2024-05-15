В Украине применили экстренные отключения света во всех областях

В который раз 15 мая в Украине применили экстренные отключения света. Под ограничения попали Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донбасса.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Если в вашем доме сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме", — говорится в заявлении.

Местные жители сообщили, что света нет и в некоторых районах Львова.

Отметим, что контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины "Укрэнерго" ввело в период с 19:25 до 22:00 15 мая.

Ситуация со светом 16 мая: где смотреть графики отключений

Завтра, 16 мая с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО).

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", - сообщили в "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ", – объяснили в "Укрэнерго".

Напомним, 14 мая в Украине уже ввели аварийные отключения света. Графики ограничения мощности тогда были введены в сутки для промышленных потребителей. Однако впоследствии отключения почувствовали и рядовые украинцы.

"Укрэнерго" сообщил причину отключений электричества стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности также будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

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