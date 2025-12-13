В Украине применяют аварийные отключения: где не действуют графики 13 декабря

Отключение света. / © УНИАН

В субботу, 13 декабря, из-за российских обстрелов в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. В настоящее время графики не действуют в трех областях.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В компании подчеркнули, что россияне атаковали ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру южных областей Украины. Отключения света произошли в Одесской области, в частности, часть областного центра, и Николаевской. Кроме того, полностью обесточена правобережная часть Херсона, а также населенные пункты на Черниговщине.

«Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов — графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют», — сообщили в «Укрэнерго».

В остальных регионах применяются меры ограничения потребления электроэнергии.

Одесская область

В ДТЭК Одесские электросети подчеркнули, что многие населенные пункты области остались без электричества.

«В части Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского, Подольского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети», — сообщили в компании.

Отключение в Одесской области. / © ДТЕК

Николаевская область

В прессслужбе «Николаевоблэнерго» сообщили, что в регионе действуют аварийные отключения.

«С ночи отключены потребители областного центра и двух районов Николаевской области», — подчеркнули в компании.

Херсонская область

Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских ударов обесточена часть Херсонской области. В частности, Херсон.

В Херсонской общине перебои электричеством и водоснабжением на маршруты не вышли троллейбусы. В водоканале сообщили, что будет действовать график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 19:00.

Напомним, в очередной раз РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины - Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. В регионах часть потребителей осталась без света.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня основной удар РФ был направлен по энергетике — по югу и Одесской области. Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов.