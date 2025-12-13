- Дата публикации
В Украине применяют аварийные отключения: где не действуют графики 13 декабря
Сегодня в Украине действуют графики отключения электроэнергии.
В субботу, 13 декабря, из-за российских обстрелов в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. В настоящее время графики не действуют в трех областях.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В компании подчеркнули, что россияне атаковали ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру южных областей Украины. Отключения света произошли в Одесской области, в частности, часть областного центра, и Николаевской. Кроме того, полностью обесточена правобережная часть Херсона, а также населенные пункты на Черниговщине.
«Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов — графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют», — сообщили в «Укрэнерго».
В остальных регионах применяются меры ограничения потребления электроэнергии.
Одесская область
В ДТЭК Одесские электросети подчеркнули, что многие населенные пункты области остались без электричества.
«В части Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского, Подольского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети», — сообщили в компании.
Николаевская область
В прессслужбе «Николаевоблэнерго» сообщили, что в регионе действуют аварийные отключения.
«С ночи отключены потребители областного центра и двух районов Николаевской области», — подчеркнули в компании.
Херсонская область
Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских ударов обесточена часть Херсонской области. В частности, Херсон.
В Херсонской общине перебои электричеством и водоснабжением на маршруты не вышли троллейбусы. В водоканале сообщили, что будет действовать график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 19:00.
Напомним, в очередной раз РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Украины - Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. В регионах часть потребителей осталась без света.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня основной удар РФ был направлен по энергетике — по югу и Одесской области. Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов.