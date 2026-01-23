В Украине применяют аварийные отключения: где не действуют графики 23 января

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 23 января в нескольких регионах были введены аварийные отключения света. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточений там пока не действуют.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

В НЭК отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. В то же время аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев

В ДТЭК заявили, что по приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии.

Графики отключений при этом бездействуют.

Киевская область

На сайте ДТЭК Киевские региональные электросети сообщили, что в настоящее время применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом бездействуют.

Харьковская область

В облэнерго предупредили, что в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. В Харьковской области О+ одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Сумская область

В облэнерго отметили, что, по указанию «Укрэнерго», на территории Сумщины в 07:50 снова применены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей.

Полтавская область

С 7:51 в области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Услуга по распределению электроэнергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации, отметили в облэнерго.

Одесская область

В ДТЭК отметили, что сегодня в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные — то есть аварийные отключения не по графику. В то же время в части области применяются графики.

Напомним, накануне в Укрэнерго анонсировали то, что во всех регионах Украины в течение 23 января будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Впоследствии облэнерго и ДТЭК обнародовали графики отключения света.

