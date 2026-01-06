В Украине применяют аварийные отключения: где не действуют графики 6 января

Отключение света. / © Associated Press

Во вторник, 6 января, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. В настоящее время графики не действуют в трех областях.

Об этом стало известно из информации облэнерго и сообщения НЭК «Укрэнерго».

«Из-за последствий предварительных обстрелов — в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточений там пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в НЭК.

Отмечается, что 6 января во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления — графики для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Полтавская область

В Полтавской области от 9:37 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии.

«6 января полученная команда от НЭК „Укрэнерго“ применить ГАО в объеме 5 очередей», — отметили в облэнерго.

Сумская область

В 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. В облэнерго отмечают, что причина усиления ограничений — повреждение энергосистемы в результате российских атак.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области также использованы графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

«Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений», — подчеркнули энергетики.

Ситуация в энергосистеме

В ночь на 6 января армия РФ нанесла удары дронами и артиллерией по энергообъектам в нескольких регионах. В результате возникли обесточенные абоненты в Харьковской и Донецкой областях. Со вчерашнего дня почти полностью обесточенный город Славутич на Черниговщине.

«Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении», — подчеркнули в НЭК.

Как сообщалось, «Укрэнерго» ввело графики отключения света вторник, 6 января. Ограничения мощности будут действовать и для промышленных потребителей.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что свет не вернется быстро. Отключения света, вероятно, будут продолжаться как минимум до начала марта, ведь зимой энергосистема работает на грани возможностей из-за резкого роста потребления.

