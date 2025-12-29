- Дата публикации
В Украине применяют аварийные отключения: где не действуют графики сегодня
Предварительно обнародованные графики отключений света не действуют.
В понедельник, 29 декабря, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. Графики бездействуют в нескольких областях.
Об этом стало известно из сообщений облэнерго.
Заметим, что предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Сумская область
В облэнерго отмечают , что еще в 09:24 на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Причина новых ограничений повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ.
Полтавская область
С 09:37 в Полтавской области применили график аварийных отключений света. Такую команду получили от НЭК "Укрэнерго", отметили в облэнерго.
Харьковская область
В Харькове и области также ввели графики аварийных отключений света для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в Харьковоблэнерго . Одновременно действуют графики почасовых отключений.
Напомним, непогода обесточила тысячи домов в Тернопольской области. Произошло повреждение электросетей. Произошли аварийные отключения 12699 потребителей в 109 населенных пунктах.
Отметим, что народный депутат фракция «Слуга народа» Сергей Нагорняк подчеркнул, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Броварах и Вышгороде Киевской области. Российские войска атаковали подстанцию. Кроме того, с оборудованием есть проблемы, особенно оператора системы передачи.