В Украине применяют аварийные отключения: где сегодня не действуют графики
Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Утром 9 декабря в нескольких регионах Украины начали вводить аварийные отключения света. Графики, обнародованные ранее, не действуют.
Об этом стало известно из информации на сайтах облэнерго и в "Укрэнерго".
В НЭК " Укрэнерго " подчеркнули, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, а потому там не действуют графики обесточений.
"Причина усиления ограничений - последствия предварительных ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - добавили в НЭК.
Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Где не действуют графики отключений
В Харьковской области введены графики аварийных отключений, отметили в облэнерго.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в области применены аварийные отключения электроэнергии", - проинформировали в компании.
В Полтавской области применены графики аварийных отключений, сообщили в облэнерго.
"В 07:57 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме пяти очередей", - говорится в сообщении.
Также, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей.
"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью во время почасовых, обратите на это внимание", - отметили в компании.
Напомним, накануне НЭК "Укрэнерго" ввело графики отключения света 9 декабря Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей. Кроме того, в течение суток графики будут действовать и для промышленных потребителей.