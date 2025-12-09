В Украине применяют аварийные отключения: где сегодня не действуют графики

Отключение света. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Утром 9 декабря в нескольких регионах Украины начали вводить аварийные отключения света. Графики, обнародованные ранее, не действуют.

Об этом стало известно из информации на сайтах облэнерго и в "Укрэнерго".

В НЭК " Укрэнерго " подчеркнули, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, а потому там не действуют графики обесточений.

"Причина усиления ограничений - последствия предварительных ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - добавили в НЭК.

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Где не действуют графики отключений

В Харьковской области введены графики аварийных отключений, отметили в облэнерго.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в области применены аварийные отключения электроэнергии", - проинформировали в компании.

В Полтавской области применены графики аварийных отключений, сообщили в облэнерго.

"В 07:57 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме пяти очередей", - говорится в сообщении.

Также, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью во время почасовых, обратите на это внимание", - отметили в компании.

Напомним, накануне НЭК "Укрэнерго" ввело графики отключения света 9 декабря Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей. Кроме того, в течение суток графики будут действовать и для промышленных потребителей.