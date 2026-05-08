В Украине применяют вынужденные отключения света

Ситуация со светом сложная

Дополнено новыми материалами

В результате обстрелов на утро есть новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В Одесской области оператором системы распределения применены сетевые ограничения. Графики отключений бездействуют. Вынужденные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго.

«Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», — говорится в сообщении.

Напомним, энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

По его словам, такая ситуация может привести к дефициту электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

В то же время отключения электроэнергии наиболее вероятны в регионах, где будет держаться дождливая погода.

Солнечная погода отчасти спасает ситуацию благодаря активной работе солнечных электростанций. Однако их мощности хватает только днем — ориентировочно с 12:00 до 16:00.

В утренние и вечерние пиковые часы риск отключений для населения остается очень высоким в большинстве регионов. Ситуация стабилизируется только после того, как по ремонту вернутся блоки атомных электростанций.

Относительно экстренных и аварийных отключений в отдельных областях, они являются непосредственным следствием очередных массированных ракетно-дроновых атак РФ. Энергетикам еще нужно время, чтобы окончательно оценить масштабы нанесенного ущерба.

