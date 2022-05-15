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В Украине приняли закон о принудительном взыскании долгов за коммуналку

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В Украине приняли закон о принудительном взыскании долгов за коммуналку

Долги за коммуналку / Фото: УНИАН

Верховная Рада запретила принудительное выполнение решений судов по взысканию долгов за коммуналку с физических лиц и многих предприятий и учреждений.

За этот закон проголосовали 318 народных депутатов.

То есть законом запрещено во время военного положения принудительно взимать долги за коммуналку с бытовых потребителей. Это касается как исполнения судебных решений, так и исполнения распоряжений других органов или должностных лиц.

Долги за коммуналку во время войны запрещено взимать с предприятий и учреждений, связанных с функционированием ВСУ, а именно:

  • предприятий военно-промышленного комплекса;
  • органов военного командования;
  • воинских частей;
  • высших военных учебных заведений;
  • военных учебных подразделений высшего образования;
  • учреждений и организаций, входящих в ВСУ;
  • предприятий железнодорожного транспорта

Долги за коммуналку нельзя взимать с предприятий, обслуживающих оборонный комплекс, относящихся к важным отраслям экономики, а именно предприятий и учреждений:

  • производства, передачи, распределения, поставки электрической энергии,
  • водоснабжения и водоотвода,
  • космической деятельности,
  • деятельность которых связана с выращиванием сельскохозяйственных культур, животноводства,
  • производства пищевых продуктов,
  • обеспечивающих доступ к сети Интернет,
  • производства вакцин,
  • исследований в области биологических наук.

Закон также запрещает плановые и внеплановые проверки частных исполнителей.

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