В Украине приняли закон о принудительном взыскании долгов за коммуналку

Верховная Рада запретила принудительное выполнение решений судов по взысканию долгов за коммуналку с физических лиц и многих предприятий и учреждений.
За этот закон проголосовали 318 народных депутатов.
То есть законом запрещено во время военного положения принудительно взимать долги за коммуналку с бытовых потребителей. Это касается как исполнения судебных решений, так и исполнения распоряжений других органов или должностных лиц.
Долги за коммуналку во время войны запрещено взимать с предприятий и учреждений, связанных с функционированием ВСУ, а именно:
- предприятий военно-промышленного комплекса;
- органов военного командования;
- воинских частей;
- высших военных учебных заведений;
- военных учебных подразделений высшего образования;
- учреждений и организаций, входящих в ВСУ;
- предприятий железнодорожного транспорта
Долги за коммуналку нельзя взимать с предприятий, обслуживающих оборонный комплекс, относящихся к важным отраслям экономики, а именно предприятий и учреждений:
- производства, передачи, распределения, поставки электрической энергии,
- водоснабжения и водоотвода,
- космической деятельности,
- деятельность которых связана с выращиванием сельскохозяйственных культур, животноводства,
- производства пищевых продуктов,
- обеспечивающих доступ к сети Интернет,
- производства вакцин,
- исследований в области биологических наук.
Закон также запрещает плановые и внеплановые проверки частных исполнителей.
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