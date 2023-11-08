В Украине приняли закон, отменяющий заочную и вечернюю форму обучения: детали

Чтобы поступить в ВУЗ абитуриенту, нужно будет сдать ВНО или пройти вступительные тесты.

Верховная Рада Украины приняла закон, регулирующий поступление в вузы в следующем году. Согласно ему будет отменен набор абитуриентов на вечернюю и заочную форму обучения.

Об этом сообщил "Железный нардеп", пишет "РБК-Украина".

Как отмечается, законопроект поддержали 285 народных депутатов. Согласно документу, со следующего года в высших учебных заведениях будет отменена вечерняя и заочная форма обучения для получения степени высшего образования бакалавра и магистра. В то же время, такую форму образования не просто отменят, а заменят более современной.

Чтобы поступить в вуз абитуриенту, нужно будет сдать ВНО или пройти вступительные тесты. Для зачисления нужно сдать экзамен по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору.

Отдельно отмечается, что соискатели образования, завершающие получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Для учащихся, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году, проводится итоговая государственная аттестация в режиме пилотирования.

Напомним, что в Украине хотят кардинально реформировать высшее образование.

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