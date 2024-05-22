В Украине приняты первые решения по мобилизации осужденных: куда их отправят служить

Хмельницкий горрайонный суд принял первые решения об условно-досрочном увольнении двух осужденных для прохождения военной службы по контракту в Национальной гвардии.

В Украине уже начали принимать первые решения по мобилизации осужденных граждан. Так, двоим мужчинам разрешили подписать контракт с Национальной гвардией.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Отмечается, что 21 мая суд начал рассмотрение первых обращений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.

"Так, в этот день поступило два представления из ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Они рассматривались в открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции. Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, отвечающему требованиям прохождения военной службы по контракту, определенному ст. 21-5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в сообщении.

Добровольцы — мужчины молодого возраста, 2000 и 1981 годов рождения, были осуждены за кражи. В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из них пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей.

Ходатайство суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления определений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы.

"Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, у которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений — запрет находиться вне места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", — заявили в пресс-службе суда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Это решение вызвало много вопросов о возможных рисках и эффективность такого шага. Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко высказал свое мнение по поводу рисков мобилизации заключенных и того, насколько эффективно это может сработать.

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