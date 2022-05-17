В Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо: сколько могут стоить дизель и бензин

В Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо: сколько могут стоить дизель и бензин

Государственное регулирование цен горючее в Украине приостановили. Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС изменится.

Государство ожидает, что максимальная цена на дизель не будет превышать 58 гривен за литр. Бензин же может стоить 52 гривны.



Об этом заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.



"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба было договорено, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", – рассказала Юлия Свириденко.



В случае, если операторы нарушат договоренности и будут злоупотреблять, против них будут вводить санкции.

По словам Свириденко, это решение позволит сократить очереди на АЗС за горючим и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.



Напомним, что Антимонопольный комитет начал расследование на рынке горючего. Не исключают сговора сетей АЗС.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшатся, а цены на топливо – стабилизируются

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