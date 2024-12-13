В Украине приостановят выдачу и оформление паспортов: названа причина

Услуги снова станут доступны 16 декабря 2024 года.

Паспортный сервис Украины приостановил выдачу и оформление паспортных документов.

Об этом сообщило ГП "Документ".

13 декабря 2024 с 16:30 начнутся технические работы для обслуживания оборудования Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Поэтому услуги по оформлению и выдаче паспортов будут временно недоступны до 16 декабря 2024 года.

"О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, омбудсмен объяснил позицию государства по проблеме с паспортами за рубежом.

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