В Украине пришлось применить графики отключений света: список областей

Сегодня применяются ограничения на потребление электроэнергии в Харьковской области.

В связи с сетевыми ограничениями на линиях "Укрэнерго" в шести областях Украины 4 апреля применялись графики аварийных отключений света.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве проинформировали, что 4 апреля в Украине из-за сетевых ограничений на линиях "Укрэнерго" в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Сетевые ограничения возможны и 5 апреля.

В настоящее время применяются ограничения по электроэнергии в Харьковской области, где обесточено 550 тыс. абонентов. Из этого количества в Харькове без света около 330 тыс. абонентов.

Также сообщается, что на одном из объектов тепловой генерации по технологическим причинам аварийно отключена одна единица генерирующего оборудования.

"В то же время дефицит электроэнергии не предусматривается. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно", — заверили в Минэнерго.

Напомним, 3 апреля российские войска атаковали два энергетических объекта в двух регионах Украины. Так, под удары попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.

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