В Украине призывной возраст уменьшили до 25 лет: Зеленский подписал закон

Верховная Рада проголосовала за этот законопроект еще в мае 2023 года.

Спустя почти год после одобрения Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27-ми до 25-ти лет.

"На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужской статьи, которым до дня отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на отсрочку", — говорится в документе

Во время действия военного положения призывные комиссии должны провести медосмотр призывников, состоящих на военном учете и достигших 25-летнего возраста. В случае признания пригодными к военной службе, их поставят на военный учет и признают военнообязанными. Это означает, что таких ребят можно будет мобилизовать в армию, даже если они не служили срочной службой и не имеют военного опыта.

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К этому времени мужчины, достигшие 27 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считались призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае, мужчины до 27 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, также подлежали мобилизации.

Фактически, принятие этого закона означает, что теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27.

Напомним, Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет.

Ранее штурмовик Петр Горбатенко заявил, что в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет. Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.

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