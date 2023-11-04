В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

Населённый пункт расположен вблизи польской границы.
В селе Промов, что на Волыни, продается дом площадью 126 квадратных метров. Его стоимость составляет всего 12 000 гривен.
Об этом говорится на сайте объявлений OLX.ua.
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По данным объявления:
- расстояние до ближайшего города – до 5 километров;
- этажность – 1;
- количество комнат – 6;
- площадь участка – 9 соток;
- год постройки/сдачи – 1960 – 1979;
- тип стен – кирпич;
- тип кровли – шифер;
- отопление – собственная котельная;
- меблировка – отсутствует.
Ранее эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости.
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