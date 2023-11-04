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В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
2475
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В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

Дом за 12 000 гривен / Фото: OLX

Населённый пункт расположен вблизи польской границы.

В селе Промов, что на Волыни, продается дом площадью 126 квадратных метров. Его стоимость составляет всего 12 000 гривен.

Об этом говорится на сайте объявлений OLX.ua.

Кирпичный дом на Волыни, который стоит 12 тысяч гривен / © OLX
Кирпичный дом на Волыни, который стоит 12 тысяч гривен / Фото: OLX

Больше о доме

По данным объявления:

  • расстояние до ближайшего города – до 5 километров;
  • этажность – 1;
  • количество комнат – 6;
  • площадь участка – 9 соток;
  • год постройки/сдачи – 1960 – 1979;
  • тип стен – кирпич;
  • тип кровли – шифер;
  • отопление – собственная котельная;
  • меблировка – отсутствует.

Ранее эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости.

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Дата публикации
Просмотры
2475
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