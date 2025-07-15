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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине продлевают военное положение и мобилизацию: Рада одобрила законопроекты

Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Украина.

Украина. / © УНИАН

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада приняла продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщил  народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Совет принял продолжение военного положения и общей мобилизации. Вступит в силу с 7 августа по 5 ноября", - сообщил нардеп.

За решение о продлении военного положения проголосовали 320 парламентариев, один выступил против. За общую мобилизацию проголосовали 304 нардепа. Один - "против" и один "воздержался".

К слову, это уже 16 решений по продлению действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022-го. Законопроект вступит в силу "со дня его опубликования".

Напомним, Владимир Зеленский накануне представил в парламент проекты законов «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

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