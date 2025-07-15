- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1089
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине продлевают военное положение и мобилизацию: Рада одобрила законопроекты
Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней.
Во вторник, 15 июля, Верховная Рада приняла продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Совет принял продолжение военного положения и общей мобилизации. Вступит в силу с 7 августа по 5 ноября", - сообщил нардеп.
За решение о продлении военного положения проголосовали 320 парламентариев, один выступил против. За общую мобилизацию проголосовали 304 нардепа. Один - "против" и один "воздержался".
К слову, это уже 16 решений по продлению действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022-го. Законопроект вступит в силу "со дня его опубликования".
Напомним, Владимир Зеленский накануне представил в парламент проекты законов «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».