В Украине продлевают военное положение и мобилизацию: Рада одобрила законопроекты

Украина. / © УНИАН

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Во вторник, 15 июля, Верховная Рада приняла продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Совет принял продолжение военного положения и общей мобилизации. Вступит в силу с 7 августа по 5 ноября", - сообщил нардеп.

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За решение о продлении военного положения проголосовали 320 парламентариев, один выступил против. За общую мобилизацию проголосовали 304 нардепа. Один - "против" и один "воздержался".

К слову, это уже 16 решений по продлению действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022-го. Законопроект вступит в силу "со дня его опубликования".

Напомним, Владимир Зеленский накануне представил в парламент проекты законов «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Дата публикации 16:18, 08.07.25 Количество просмотров 82 Из-за ударов ТЦК переходят на новый формат работы