В Украине продлили действие военного положения и мобилизацию

Парламентарии приняли указы президента.
Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – с 19 февраля до 18 мая.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Законопроект о военном положении поддержали 348 народных депутатов. Таким образом, ВРУ одобрила указы президента Владимира Зеленского.
"Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №58 "О продлении срока действия военного положения в Украине"… Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №59 "О продлении срока проведения общей мобилизации", — говорится в документах.
Следует заметить, что парламент продлевает военное положение уже в шестой раз с начала полномасштабной войны России против Украины. Впервые он был введен 24 февраля 2022-го. Тогда была объявлена всеобщая мобилизация.
Напомним, в Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.
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