В Украине продлили мобилизацию и военное положение: что следует знать украинцам

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию / © ТСН

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В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней.

В прошлый раз военное положение и общую мобилизацию продолжали в феврале этого года

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Удлинение военного положения

В среду, 16 апреля, Верховная Рада снова поддержала продолжение военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Правовой режим будет действовать с 9 мая по 6 августа 2025 года.

Напомним, первое введение военного положения было 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Заметим, что «военное положение» — это особый правовой режим, вводимый в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Он предусматривает временные ограничения прав и свобод граждан, усиление полномочий военных, запрещение выборов, митингов, смену работы СМИ, возможную мобилизацию и другие меры по защите страны.

Мобилизация будет продолжаться

В соответствии с продлением военного положения, в Украине будет продолжаться мобилизация, которая будет касаться нового календарного периода.

Забронировать своих работников также могут компании и предприятия, которые обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Также получить отсрочку от мобилизации могут студенты на полгода, после чего ее нужно возобновлять. Преподавателям со ставкой свыше 0,75 предоставляется защита от мобилизации на год.

Заметим, что в некоторых случаях военнообязанных могут мобилизовать несмотря на наличие официальной отсрочки.

Когда могут быстрее отменить военное положение

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, несмотря на решение Верховной Рады, военное положение в Украине могут быть отменены быстрее.

Это возможно при условии окончания войны.

«Продолжение на 90 дней не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то абсолютно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение 90 дней», — отметил Чернев.

По словам нардепа, если отменить военное положение сейчас, это будет «фактически означать капитуляцию» Украины.

«И фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что сама признала, что военного положения уже нет», — добавил Чернев.

Когда ждать прекращения военного положения

Как отметил народный депутат Владимир Крейденко, на сегодняшний день нет оснований надеяться на скорое завершение войны в Украине.

По его словам, также нет и оснований прекращать военное положение и мобилизацию.

Народный избранник, что ситуация в Украине и переговоры о прекращении войны затягиваются, решения не принимаются быстро. Поэтому мобилизация и военное положение должны продолжаться для защиты страны, и этот вопрос требует голосования в Верховной Раде.

«Мы видим объективно, какая ситуация в Украине, какая ситуация с переговорными моментами, и что договоренности с Трампом по прекращению войны в Украине затягиваются, не так быстро эти решения нарабатываются. Мобилизация не должна прекращаться, и военное положение, и правила, которые должны быть продолжены для того, чтобы защищать нашу страну», — сказал Крейденко.

Ранее ТСН.ua сообщал, есть ли правовые основания для отмены военного положения на фоне слухов о возможных выборах.

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