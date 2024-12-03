В Украине продлили продолжительность отключений света на вечер 3 декабря: какие будут графики

Меры ограничения потребления продлены до конца этих суток.

В Украине продлили продолжительность отключений света на вечер 3 декабря. Энергетики называют такие меры вынужденными.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток", — подчеркнули в НЭК.

Для бытовых потребителей отключения будут применяться в следующем объеме:

08:00 – 23:00 – две очереди отключений

23:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Отметим, что ДТЭК также сообщили об обновлении графиков отключений на сегодняшний вечер в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Как сообщалось, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут занять до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

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