В Украине продлили продолжительность отключений света на вечер 3 декабря: какие будут графики

Меры ограничения потребления продлены до конца этих суток.
В Украине продлили продолжительность отключений света на вечер 3 декабря. Энергетики называют такие меры вынужденными.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.
"Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток", — подчеркнули в НЭК.
Для бытовых потребителей отключения будут применяться в следующем объеме:
- 08:00 – 23:00 – две очереди отключений
- 23:00 – 24:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса:
- 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности
Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Отметим, что ДТЭК также сообщили об обновлении графиков отключений на сегодняшний вечер в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Как сообщалось, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут занять до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.
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