В Украине продлили военное положение еще на 90 дней

Верховная Рада / © Getty Images

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На пленарном заседании 26 октября Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине.

Соответствующий законопроект ранее внес президент Владимир Зеленский.

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Итак, военное положение продлится с 05:30 31 октября 2026 до 29 января 2027 года.

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Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. Соответствующие законодательные инициативы уже зарегистрированы на официальном вебпортале Верховной Рады Украины.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор их продлевают каждые 90 дней в установленном законодательством порядке.

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