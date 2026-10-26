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В Украине продлили военное положение еще на 90 дней
Закон вступит в силу 31 октября. Согласно документу, военное положение будет действовать до 29 января 2027 года.
На пленарном заседании 26 октября Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине.
Соответствующий законопроект ранее внес президент Владимир Зеленский.
Итак, военное положение продлится с 05:30 31 октября 2026 до 29 января 2027 года.
Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. Соответствующие законодательные инициативы уже зарегистрированы на официальном вебпортале Верховной Рады Украины.
Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор их продлевают каждые 90 дней в установленном законодательством порядке.