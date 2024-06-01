В Украине продлили время отключения света на 1 июня: когда не будет электричества

В Украине изменили графики отключений света на субботу, 1 июня. Из-за ночного обстрела энергообъектов света не будет на один час больше, чем планировалось.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в настоящее время часы ограничений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменены.

"Ограничения будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00", — отметили в компании.

Заметим, что планировалось, что графики ограничений будут применять с 18:00 до 23:00 во всех регионах. Впрочем, ночью оккупанты атаковали энергосистему. В Минэнерго предупредили, что объемы ограничений могут изменяться, а графики отключений – корректироваться.

Массированная атака РФ 1 июня

Из-за российской атаки в Украине произошло повреждение оборудования на энергообъектах в пяти областях – в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.

Этой ночью Россия ударила по объектам энергетики. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании в разных областях Украины.

Также россияне атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Кроме того, произошло попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

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