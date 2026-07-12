В Украине продлят общую мобилизацию: до какого числа будет действовать такой режим

Продление мобилизации

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2 августа в Украине должны продлить военное положение и общую мобилизацию еще на три месяца. Президент Украины вскоре подаст в Верховную Раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и проведении общей мобилизации.

Об этом пишет народный депутат Украины Ярослав Железняк.

В Украине продлят общую мобилизацию и военное положение до 31 октября

Правовой режим предлагают продлить еще на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года.

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Ожидается, что народные депутаты рассмотрят и поддержат это решение на ближайших пленарных заседаниях парламента 14-15 июля.

Для нынешнего созыва Верховной Рады это голосование станет уже 20-м с начала полномасштабной войны.

Так, в Украине продолжится общая мобилизация военнообязанных еще не менее чем на три месяца.

Мобилизация: последние новости

Напомним, в Украине в условиях военного положения продолжается всеобщая мобилизация, однако для частного бизнеса летом 2026 года меняются правила бронирования работников.

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Согласно постановлению КМУ №692, предприятия со статусом критически важных должны переподтвердить его ориентировочно до 1 сентября 2026 года. Они должны предоставить необходимые документы и отвечать новым более строгим требованиям. К государственным учреждениям и оборонному сектору эти нововведения применяться не будут, а действующие бронирования продолжают функционировать на период проверки.

Оформлением бронирования занимается исключительно работодатель через портал «Дія», а остаться забронированным можно только по основному месту работы в пределах установленных квот. При этом человек, находящийся в розыске ТЦК, должен сначала обновить данные в течение 45 дней. Проверить свой статус можно через приложение «Резерв+», «Дія» или в ТЦК и отделе кадров.

Юридически бронирование и отсрочка существенно отличаются: отсрочка является личным правом гражданина по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или учебы, тогда как бронирование — это инициатива работодателя для сохранения кадров на критически важных предприятиях.

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