В Украине продлят военное положение и мобилизацию: комитет поддержал законопроекты

Это уже будет 11 решение о продлении военного положения и мобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания 7 мая принял законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании №11235 и №11236 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Соответственно, начиная с 14 мая по 11 августа 2024 года", — говорится в сообщении.

По его словам, 9 мая парламент должен принять документы голосованием на заседание.

К слову, это будет 11 решение по действию военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022-го.

Напомним, закон Украины о мобилизации №10449 вступит в силу уже 18 мая 2024 года. После этого все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК, ЦНАП или через электронный кабинет.

Читайте также: